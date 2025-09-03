Ufficiale Un giovane del Newcastle va a farsi le ossa in Olanda: Hernes passa al Groningen

Chiuso il mercato in entrata, i top club europei proveranno a trovare soluzioni e a provare a sistemare i vari calciatori in esubero. Tra queste c'è il Newcastle, che quest'oggi ha ufficializzato il prestito del centrocampista classe 2005 Travis Hernes al Groningen. Questa la nota ufficiale:

"L'FC Groningen ha firmato un contratto di prestito con il centrocampista Travis Hernes dal Newcastle United. Il diciannovenne norvegese concluderà la stagione in corso all'Euroborg. L'Orgoglio del Nord ha incluso un'opzione di acquisto nel contratto di prestito per acquisire a titolo definitivo il giovane nazionale al termine della stagione.

Travis Hernes è nato il 4 novembre 2005 e possiede sia la cittadinanza norvegese che quella giamaicana. Il centrocampista ha iniziato a giocare a calcio in Norvegia e, dopo essersi trasferito in Inghilterra, è entrato a far parte del settore giovanile dello Shrewsbury Town. Ha esordito con la prima squadra dello Shrewsbury Town all'inizio della stagione 2022/23 a 16 anni e si è trasferito al Newcastle alla fine della sessione estiva del 2023.

Nel nord dell'Inghilterra, Hernes ha giocato principalmente con la nazionale Under 21. Durante la preparazione pre-campionato per la stagione in corso, il centrocampista ha disputato diverse amichevoli con la prima squadra del club in Premier League. Solo lo scorso fine settimana è diventato chiaro che al centrocampista sarebbe stato concesso il prestito dal suo club. Nella seconda metà della scorsa stagione, il nazionale giovanile norvegese è stato ceduto in prestito alla squadra danese dell'Aalborg BK. In Danimarca, ha collezionato 12 presenze ai massimi livelli in sei mesi. Il centrocampista centrale ha anche collezionato diverse presenze con la nazionale Under 20 norvegese.

Hernes si unirà immediatamente alla prima squadra dell'allenatore Dick Lukkien e giocherà a Groningen con il numero 7 sulla schiena".