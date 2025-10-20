Milan, Saelemaekers: "Ero spaventato, gli esami non erano belli. Scudetto? Siete voi a dirlo"

Alexis Saelemaekers ha giocato da titolare con il Milan nel successo per 2-1 contro la Fiorentina, anche se dopo la sosta per le nazionali sembrava essere in dubbio. Intervenuto in conferenza stampa, ha svelato quali fossero le sue condizioni fisiche: "Io sto bene. Mi sono spaventato con il Belgio, perché avevo un fastidio che non andava mia e le immagini degli esami non erano molto belle. Ma poi mi sono sentito veramente bene e il dottore mi ha dato l'okay, ed è andato tutto bene".

In spogliatoio circola la parola Scudetto?

"Siete voi a dirlo, noi facciamo quello che dobbiamo fare, ascoltando il mister, con la mentalità giusta. Siamo sulla buona strada, ma è ancora lunga".

Lei è il calciatore manifesto di Allegri?

"Dal primo giorno mi sono messo con la mentalità di fargli vedere che voglio dare tutto per il mister. Oggi lui mi sta dando fiducia sul campo. Lui mi mette in campo e io gli restituisco dando il 100%".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Alexis Saelemaekers.