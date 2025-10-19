Serie A Women, Inter-Parma 0-0: al 45' stesso numero di tiri e possesso palla
Finisce a reti inviolate il primo tempo di Inter-Parma, ultimo match in programma per la terza giornata della Serie A Women. Partita in grande equilibrio con due tiri tentati per ambo le squadre e un possesso palla esattamente al 50%. Di seguito il quadro dei risultati già in archivio e il programma dei restanti match:
Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Fiorentina-Milan 4-3
26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.
Napoli Women-Roma 1-3
46' Dragoni (R), 49' e 83' Corelli (R), 90'+1 Vanmechelen (N)
Lazio-Juventus 0-1
86' rig. Girelli
In corso
Inter-Parma 0-0