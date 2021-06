Una Champions, il quarto posto e la finale di FA Cup: i quattro mesi al Chelsea di Tuchel

La notizia di oggi è quella del rinnovo di contratto di Thomas Tuchel con il Chelsea, che si lega al club di Londra fino al 2024. Tuchel, subentrato all'esonerato Frank Lampard il 29 di gennaio, ha guidato il Chelsea per trenta partite tra coppe e campionato, conquistando un quarto posto, all'ultima giornata, una finale di FA Cup, persa contro il Leicester ma vincendo la Champions League nella finale tutta inglese contro il Manchester City di Pep Guardiola. Tuchel ha guidato per diciannove gare in campionato il Chelsea, vincendone dodici e perdendone solo tre, migliorando la media punti del suo predecessore che ha permesso ai Blues di raggiungere l'obiettivo minimo in campionato, la qualificazione in Champions. E proprio in Champions Tuchel ha dato il suo meglio, un anno dopo la finale persa contro il Bayern Monaco quando sedeva sulla panchina del PSG: eliminati agli ottavi i futuri campioni di Spagna dell'Atletico Madrid, il Chelsea ha poi fatto fuori il Porto in quarti e il Real Madrid in semifinale, prima della vittoria contro il City. Numeri e traguardi eccezionali in solo quattro mesi, che sono valsi al tedesco il meritato rinnovo.