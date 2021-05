Una nuova perla per l'Ajax del futuro: i lancieri puntano il Neymar africano Kamaldeen Sulemana

vedi letture

L'Ajax vuole regalarsi un nuovo giovane dal grande avvenire. Come riporta il Daily Mail di questa mattina, i lancieri avrebbero infatti messo nel mirino l'esterno diciannovenne Kamaldeen Sulemana, esterno d'attacco del Nordsjælland e della Nazionale ghanese che in patria è già stato definito il "Neymar africano". Per lui, in questa stagione, si contano finora 9 gol e 6 assist in 26 presenze col club danese.

Su Sulemana, si legge sempre sul tabloid britannico di stamane, c'è anche il Manchester United.