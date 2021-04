United, Solskjaer: "Non posso dare priorità a Premier o Europa League, ogni gara importante"

Il manager del Manchester United ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Granada: "Non posso dare la priorità alla Premier League o all'Europa League. Ogni partita qui è la più importante; la prossima è la più importante. Ogni volta, cerco di spiegare ai giocatori perché non giocano in questa particolare partita, cosa devono fare e quali sono i miei piani con loro. Tutte queste discussioni rimangono private, ovviamente. De Gea è stato un portiere di alto livello ed è ancora un portiere di alto livello e sta lavorando per essere pronto quando chiamato in causa. La concorrenza? Quando fai parte del Man United, i giocatori non vengono solo per scaldare la panchina o prendere posto in squadra. Tutti hanno l'ambizione di giocare dal primo minuto. Ci sono passato anch'io come attaccante. Avevamo Rooney, Diego Forlan, Louis Saha, Dwight Yorke, Teddy Sheringham. L'obiettivo per me era dire al tecnico: 'Non mi dispiace che tu li acquisti, ma sono comunque importante per te. Darò comunque tutto quello che posso per giocare'".