United, tre reti al Newcastle e secondo posto insieme al Leicester. Ma il City è lontano

Lo United torna a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi: i Red Devils battono in casa il Newcastle grazie alle reti di James, Rashford e Bruno Fernandes e agganciano il Leicester al secondo posto in classifica, alle spalle dei cugini del City. È però molto ampio il divario dal primo posto della squadra di Guardiola, che ha dieci punti in più rispetto alle inseguitrici, garantiti dalla vittoria di misura contro l'Arsenal, la tredicesima consecutiva in campionato.