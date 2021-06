Upamecano su Mbappé e Haaland: "Li vedo bene in Spagna e in qualsiasi campionato europeo"

vedi letture

Il difensore del Bayern Monaco Dayot Upamecano ha parlato ai microfoni di AS dell'eventualità di vedere in Spagna Haaland e Mbappé: "Sono entrambi giocatori fantastici contro i quali mi piace giocare. Sono entrambi molto veloci e già da giovanissimi sono macchine da gol. Sono entusiasta di vedere la loro crescita. Li immagino giocare in Spagna e in qualsiasi campionato europeo, hanno tante capacità e non hanno ancora raggiunto il massimo".