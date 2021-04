Valdano elogia Courtois: "Non sbaglia mai quando c'è bisogno di lui. Ha tenuto a galla il Real"

vedi letture

Jorge Valdano, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato a Movistar della qualificazione della squadra di Zidane alle semifinali di Champions League: "Courtois è un portiere di livello. Nei momenti in cui c'è bisogno delle sue parate, non sbaglia mai. Ha tenuto il punteggio sullo 0-0. Lui, i due centrali e Casemiro sono stati dei giganti, hanno tenuto il Real in partita".