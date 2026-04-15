Van Basten vittima di stalking: "Una donna dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta"

L’ex attaccante del Milan e dei Paesi Bassi Marco van Basten in un’intervista a RTL Bouleverd ha rivelato di essere vittima di stalking con una donna che sta perseguitando lui e sua moglie Liesbeth spargendo la voce che lei lo starebbe tradendo e sarebbe addirittura posseduta dal demonio.

"È una donna confusa, italiana, che dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta dal diavolo. - ha dichiarato van Basten -A quanto pare anche i miei figli sono cattivi e hanno una cattiva influenza su di me. Questa donna dice di essere in contatto con il ‘cielo’ e ritiene molto importante che io venga salvato da queste sfere demoniache”.

Per questo motivo l’olandese avrebbe deciso di sporgere denuncia alla polizia visto che la stalker avrebbe distribuito nei pressi dell’abitazione della coppia foto che ritrarrebbero Liesbet con un altro uomo. Foto che van Basten ha liquidato così: “Si vede chiaramente che mia moglie non le somiglia affatto”. L’ex calciatore spera comunque che il caso possa essere risolto rapidamente dopo la denuncia sottolineando come la stalker sarebbe “una paziente che ha bisogno di cure”.