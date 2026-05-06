Van Basten: "Troppi proprietari stranieri in Italia. Non sono interessati alla storia del club"

Dopo le prime parole che sono trapelate nella giornata di ieri, è uscita l'intervista integrale a Marco Van Basten, ex attaccante del Milan e vincitore per 3 volte del Pallone d'Oro. L'olandese, intervistato da Carlo Pellegatti in occasione della presentazione del suo nuovo libro "50 partite, emozioni infinite, il Milan", ha parlato di quello che è secondo lui il principale problema per la Serie A: "Attualmente ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno nulla a che fare con la storia dei club, né sono interessati a essa. È un peccato. Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio italiano nelle mani di italiani, affinché possano tornare in cima all'Europa", si legge su SportMediaset.

Tante critiche anche ai rossoneri: "Un esempio è il Milan, che non è più quello che era. Lo seguo e spero che si riprenda presto, perché a oggi l'Inter domina in Italia e questo non mi piace affatto".

Infine un passaggio sulla Nazionale italiana: "Ora mancano le stelle. L'Italia ha sempre avuto un grande portiere, un grande difensore, un grande centrocampista, un grande attaccante. Oggi come oggi, è difficile vederli, ed è strano. Il calcio italiano comandava il mondo: oggi non è così. Al Mondiale tifo per l'Olanda, ma non mi aspetto molto. E allora tiferò per il Brasile di Carlo Ancelotti".