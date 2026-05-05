Van Basten: "Il Milan non è più quello di una volta. Ora comanda l'Inter e non mi piace"

Intervistato da Carlo Pellegatti, Marco Van Basten ha detto la sua sulla stagione, non particolarmente felice nelle ultime settimane, del “suo” Milan: “Qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non va benissimo, ma è lo stesso per il Milan. Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace".

Il Cigno di Utrecht ha commentato la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Un peccato, io credo che il calcio italiano sia stato sempre in alto e spero torni ancora in mano degli italiani e così spero che il calcio italiano riprenda ancora la situazione in Europa e torni a comandare magari un po’ di più rispetto a Spagna o Inghilterra. Ho visto la Nazionale italiana dove mancano le stelle. L’Italia aveva sempre un grande centravanti, un grande difensore, un grande portiere, un grande centrocampista e oggi come oggi è difficile vederli. L’Italia è sempre stata un grandissimo paese di calcio con grande storia, con grandi giocatori e vedendo la Nazionale Italiana oggi è un po’ strano“.

Poche speranze Oranje ai Mondiali: “Tiferò l’Olanda ma non mi aspetto tanto. Tiferò un po’ per il Brasile per Carlo Ancelotti“.