Marco van Basten interrompe il lavoro in tv. Starà vicino alla moglie malata

Marco van Basten lascia temporaneamente il suo lavoro di commentatore su Ziggo Sport per stare vicino alla moglie Lisbeth. L'ex campione del Milanb è un volto fisso del talk show settimanale analizzando le partite più importanti di Champions League, Serie A e LaLiga.

Riportiamo integralmente il comunicato dell'emittente televisiva:

"Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive".

Marco van Basten ha commentato: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo".

Marcel Beerthuizen, direttore di Ziggo Sport: "Siamo profondamente sconvolti da questa notizia. Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo".