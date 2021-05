VIDEO - Bacca e la legge dell'ex: tre reti al Siviglia in attesa della finale d'Europa League

vedi letture

Il Villarreal scalda i motori in vista della finale di Europa League e batte la squadra specialista del torneo: il Siviglia. Eroe del pomeriggio il grande ex Carlos Bacca, che ha contribuito alla vittoria della competizione in due occasioni, proprio con Unai Emery in panchina. Il colombiano ha segnato una tripletta. Siviglia quarto in classifica ma sempre a due lunghezze dal Barcellona, anch'esso sconfitto. A una giornata dalla fine c'è ancora per gli uomini di Julen Lopetegui la possibilità di salire sul podio. Gli andalusi affronteranno all'ultima giornata il già salvo Alavés mentre i catalani se la vedranno con l'Eibar già retrocesso. Di seguito gol e highlights.