VIDEO - Premier League, Leicester-Crystal Palace 2-1: rimonta Champions. Gol e highlights

vedi letture

Il Leicester vince per 2-1 in rimonta contro il Crystal Palace e conquista tre punti importantissimi per la Champions League. Ospiti in vantaggio dopo 12 minuti con Zaha, poi la rimonta delle Foxes firmata Castagne e Iheanacho. La squadra di Rodgers adesso è a -5 dal secondo posto del Manchester United ma soprattutto a +7 dal West Ham quinto in classifica. Di seguito la sintesi della gara.