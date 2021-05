Villareal, Emery: "La nostra stagione non finisce oggi, mercoledì ci giocheremo il jackpot"

Il Villareal cede al Real Madrid nei minuti finali dopo aver condotto per buona parte del match concludendo al settimo posto la Liga, in attesa della finale di Europa League di mercoledì contro il Manchester United. Il tecnico del sottomarino giallo Unai Emery commenta così la sconfitta: “Stavamo vincendo poi tutto è cambiato in pochi minuti. Abbiamo perso l’obiettivo principale che era la qualificazione all'Europa League nei mesi di gennaio e febbraio. La delusione non è per la partita di oggi, anzi, questa ci regala buoni spunti per la finale di mercoledì, quando lotteremo per un titolo e un jackpot che è la Champions League. La nostra idea era quella di vincere la partita di oggi e aspettare di vedere cosa avrebbero fatto Real Sociedad e Betis. Entriamo in Conference League, anche se mercoledì avremo a disposizione 90 minuti per regalarci la Champions. In campionato non siamo stati continui e questo e ci ha penalizzato. Tuttavia, sono contento dell'atteggiamento e del comportamento della squadra. Per fortuna la stagione per noi non finisce oggi”.