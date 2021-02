Villarreal-Atletico Madrid 0-2, le pagelle: Joao Felix decisivo, Moreno sfortunato

VILLARREAL-ATLETICO MADRID 0-2

Marcatori: 25' Pedraza (Autogol), 70' J. Felix

VILLARREAL

Asenjo 7 - Evita diversi gol ma non può nulla sull'autogol di Pedraza e il destro di Joao Felix.

Foyth 5,5 - Soffre in fase difensiva e spinge poco in fase offensiva.

Albiol 6,5 - Non se la cava male contro Suarez. Lo tiene a secco.

P. Torres 6,5 - Fin quando è concentrato gioca davvero bene. Regala una palla una Suarez ma il Pistolero lo grazia.

Pedraza 5 - Fatica in fase difensiva ed è sfortunato nell'autogol che vale l'1-0. (dal 60' Estupinan 5 - Non entra in partita. Deludente).

Trigueros 5,5 - Tanti errori di misura e troppi falli in mezzo al campo. (dal 73' Baena 6,5 - Entra bene nel match. Due occasioni su cui Oblak si supera).

Capoue 6,5 - Gestisce sempre bene tutti i palloni. Ottima regia. (dal 73' J. Costa s.v.).

Parejo 6 - Buona corsa e una bella occasione con un destro che esce fuori di poco.

Chukwueze 6,5 - Porta palla e semina il panico. Gli manca solo la zampata finale.

Moreno 7 - Solo Oblak gli nega il gol. Diverse conclusioni ma oggi il portiere dei colchoneros è insuperabile.

Moi 5 - Si spegne quasi subito dopo un buon inizio di match. (dal 60' Bacca 6 - Buon impatto. Anche un paio di occasioni sfumate di poco).

ATLETICO MADRID

Oblak 7,5 - Se l'Atletico porta a casa la partita è per merito suo. Almeno 4 interventi decisivi.

Hermoso 6 - Partita sufficiente. Difende bene e dà il suo contributo in costruzione.

Savic 6,5 - Sempre attento e preciso. Propizia l'autogol di Pedraza.

Felipe 5,5 - Soffre per tutto il match. Viene graziato dall'arbitro da un secondo giallo sacrosanto.

Koke 6 - Buona partita. Poche cose ma fatte bene.

Llorente 6,5 -Inizia da esterno, poi fa la mezzala e chiude da attaccante. Ormai il Cholo lo utilizza ovunque.

Saul 6 - Soffre molto in mezzo al campo, specie nel primo tempo. Poi si riprende con grinta.

Lemar 5 - Spento e svogliato. Rimane negli spogliatoi all'intervallo per un problema fisico. (dal 46' J. Felix 6,5- Un gol per chiudere la partita e zittire le polemiche).

Vrsaljko 6 - Gioca un match attento. Bene in entrambe le fasi.

Suarez 6,5 - Gli manca solo il gol ma è sempre l'uomo in più dell'Atletico. E ora testa al derby contro il Real Madrid (dal 76 ' Kondogbia s.v.).

Correa 5,5 - Non entra mai veramente in partita. Però si impegna molto in fase difensiva (dall'83' Torreira s.v.)