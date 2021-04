Villarreal-Dinamo Zagabria 2-1, le pagelle: Moreno-Chukwueze imprendibili. Ottimo Orsic

VILLARREAL-DINAMO ZAGABRIA 2-1

Marcatori: 36' Alcacer (V), 43' Gerard Moreno (V), 73' Orsic (D)

VILLARREAL

Rulli 6 - Spettatore non pagante, si fa trovare pronto nell'unica vera occasione creata dagli avversari evitando un tap-in facile facile di Petkovic ad inizio ripresa. Nulla può sul destro ben calibrato di Orsic.

Foyth 6,5 - Si esibisce in uscite palla al piede deliziose, facilitato dalla pressione quasi nulla degli avversari. Accompagna costantemente l'azione offensiva.

Albiol 6,5 - Difensore, regista e incursore. L'ex Napoli si esibisce in una partita a tutto campo visti i solleciti rari proposti dagli avverasari in area di rigore.

Torres 5,5 - Preciso nelle chiusure ed abile ad alimentare il giro palla dal basso con giocate precise verso i compagni. Troppo leggero nella ripresa, stacca presto la spina vanificando 45' di buon livello.

Pedraza 6,5 - Spesso e volentieri i compagni si affidano alle sue sgroppate sulla sinistra che creano non pochi affanni ai difensori croati. Gestisce nella ripresa limitando le discese nella metà campo avversaria. (Dal 90' A.Moreno s.v.).

Trigueros 6 - Schermo efficace davanti alla difesa, prende il sopravvento facilmente sugli avversari gestendo con efficacia il possesso palla e l'azione di disturbo sulla costruzione degli avversari. (Dal 63' Gómez 6 - Aiuta i compagni a reggere l'urto degli avversari dopo il gol di Orsic).

Capoue 6,5 - Regia pulita e ordinata, lo si ritrova ad impostare in difesa come a provare l'imbucata al limite dell'area di rigore avversaria. Inserisce il pilota automatico nei secondi 45'.

Parejo 6,5 - L'avversario gli consente di limitarsi al "compitino" riuscendo comunque a strappare gli applausi del suo allenatore per come si disimpegna in entrambe le fasi. (Dall' 84' Coquelin s.v.).

Moreno 7,5 - Un funambolo, tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi e gli avversari non trovano mai il modo per contenerlo. Una delizia la giocata con cui propizia il gol del vantaggio, segna da rapace il gol che chiude anzitempo la contesa al termine della prima frazione.

Alcacer 6,5 - Fatica a trovare lo spazio per le giocate stretto nella morsa dei due centrali della Dinamo. L'avversario regge poco e con il passare dei minuti la strada è più che spianata. Apre le danze segnando il più semplice dei gol. (Dal 90' Baena s.v.).

Chukwueze 7 - Riuscisse ad essere leggermente più concreto diventerebbe davvero devastante. Due volte il montante gli nega la gioia del gol, serve un cioccolatino ad Alcacer in occasione del vantaggio del Sottomarino Giallo. (Dal 90' Peña s.v.).

DINAMO ZAGABRIA

Livaković 7 - Nulla può in occasione delle segnature degli spagnoli. Evita un passivo più pesante nelle ripresa esibendosi in un paio di belle parate, miracolosa quella su Moreno a metà della ripresa.

Ristovski 5 - In netto affanno su Pedraza nella prima frazione. Le cose non migliorano nella ripresa ed è il primo ad essere richiamato in panchina dall'allenatore. (Dal 62'Stojanović 6 - Offre quantomeno una spinta discreta in fase di possesso palla).

Lauritsen 6 - Autore di almeno tre ottime chiusure a centro area, limita come può i continui pericoli creati dagli spagnoli.

Théophile-Catherine 5,5 - Difficile da superare nell'uno contro uno, poco reattivo e mal posizionato in entrambi i gol degli spagnoli. (Dall' 82' Perić s.v.).

Gvardiol 4,5 - Serata da incubo contro un Chukwueze che lo ammattisce letteralmente. Non riesce mai a seguire i movimenti del nigeriano trovando quasi sempre tagliato fuori e in ritardo nelle coperture.

Jakić 4,5 - Sbaglia l'impossibile, anche i passaggi più semplici senza mai riuscire a trovare contromisure efficaci per uscire dalle palesi difficoltà in entrambe le fasi di gioco.

Ademi 5 - Quasi sempre tagliato fuori dalla manovra. Si trasforma da direttore d'orchestra a fantasma, le non perfette condizioni fisiche ne attenuano le colpe. (Dall' 82' Mišić).

Ivanušec 5,5 - Impegno indiscusso ma troppa confusione e mai una giocata degna di nota sfociata in occasioni concrete. (Dal 77' Atiemwen s.v.).

Majer 5 - Getta alle ortiche un regalo di Pau Torres ad inizio ripresa calciando su Asenjo calibrando male il servizio a centro area. Un errore che avrebbe potuto indirizzare diversamente i secondi 45' di gioco. (Dal 62' Franjić 5,5 - Supporta poco e male il reparto offensivo. Fumoso e spesso falloso).

Orsic 7 - Un altro gol ma stavolta non basta a salvare i compagni dall'eliminazione. Ogni conclusione verso lo specchio porta la sua firma.

Petkovic 6,5 - Lavoro egregio ai fianchi della difesa, impreziosito dall'assist di tacco da applausi in occasione del gol di Orsic.