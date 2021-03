Villarreal, Emery: "Ottimo atteggiamento. Sorteggio? Non mi sbilancio"

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 2-0 tra le mura amiche contro la Dinamo Kiev: "Abbiamo mantenuto un ottimo atteggiamento sia all'andata che al ritorno, tutti i giocatori si sono comportati bene. Siamo sempre stati in attacco e dopo aver trovato il primo gol siamo andati subito alla ricerca del raddoppio, questa partita ci permette di acquisire maggior fiducia nei nostri mezzi. Gerard Moreno ci ha dato una grande mano anche stasera trovando i due gol, ma tutta la squadra ha fatto bene: sono contento del lavoro di tutti, centrocampisti compresi".

L'ex tecnico dell'Arsenal ha proseguito: "Non possiamo pensare di essere a poche partite di distanza dalla finale, guardiamo partita per partita. Domani ci sarà il sorteggio? Non mi sbilancio con un pronostico, aspettiamo l'urna per scoprire quale sarà la nostra prossima avversaria e poi ci adatteremo alla situazione. In ogni caso sarà una partita difficile ma noi faremo di tutto per arrivare preparati".