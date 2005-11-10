Gruppo che vince non si cambia: il Barça vola, Alejandro Balde prepara le valige

Il Barcellona sta guidando un avvio di stagione impeccabile: dieci vittorie in altrettante gare e una media realizzativa da capogiro, superiore alle quattro reti a partita. In attesa di capire se gli uomini di Hansi Flick riusciranno ad arrivare fino in fondo in Champions League, la sessione invernale di calciomercato promette già le prime scosse, soprattutto sul fronte delle uscite.

12 minuti collezionati, per Baldè dovrebbe essere imminente l'addio

Come rivelato dal quotidiano Sport, Alejandro Balde sta valutando con grande serietà l'addio al club catalano, un'intenzione che avrebbe già comunicato ufficialmente al suo agente Jorge Mendes. Dopo un'estate turbolenta conclusasi con la decisione di rimanere in blaugrana, il terzino sinistro spagnolo ha ormai aperto le porte a una cessione a causa dello scarso impiego: appena 12 minuti collezionati in questo avvio di stagione, dove è finito chiuso nelle gerarchie da Joao Cancelo e dal giovane Espart.