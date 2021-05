Volata LaLiga, il calendario delle tre contendenti al titolo. Atlético, domenica il primo match point

Finale entusiasmante ne LaLiga: il Siviglia esce dai giochi e quando mancano due giornate alla fine rimangono ancora in corsa tre squadre. Serve un miracolo al Barcellona, che deve vincere le gare restanti e sperare in un doppio harakiri delle madrilene. Più verosimile un duello tra le due squadre della capitale con i colchoneros che domenica hanno il primo match point: devono battere l'Osasuna e sperare che l'Athletic fermi i blancos, cosa peraltro avvenuta già in campionato contro la squadra di Simeone e il Siviglia, estromesso dalla corsa proprio per essere stato sconfitto dai baschi al "Sanchez Pizjuan". In caso Atlético e Real finissero a pari punti sarebbe la squadra di Zidane a laurearsi campione di Spagna forte del vantaggio negli scontri diretti. Questo il calendario delle tre contendenti (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

ATLETICO MADRID punti 80

16 maggio, Osasuna

23 maggio, VALLADOLID

- - -

REAL MADRID punti 78

16 maggio, ATHLETIC

23 maggio, Villarreal

- - -

BARCELLONA punti 76

16 maggio, Celta

23 maggio, EIBAR