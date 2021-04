Volata Premier League, il Manchester City può diventare campione già domani

Manchester City saldo al comando del campionato inglese e manca davvero poco agli uomini di Pep Guardiola per laurearsi campioni d'Inghilterra. L'aritmetica tiene ancora in corsa i cugini del Manchester United, ma servirebbe un vero e proprio suicidio degli uomini di Guardiola, che potrebbero laurearsi campioni d'Inghilterra già domani: un successo contro il Crystal Palace e la contemporanea sconfitta dello United contro il Liverpool porterebbe il distacco a 13 lunghezze a 4 giornate dal termine. Queste le partite che restano alle due contendenti (in MAIUSCOLO le partite in trasferta):

MANCHESTER CITY punti 77

1° maggio, CRYSTAL PALACE

8 maggio, Chelsea

12 maggio, NEWCASTLE

15 maggio, BRIGHTON

23 maggio, Everton

MANCHESTER UNITED punti 67

1° maggio, Liverpool

8 maggio, ASTON VILLA

11 maggio, Leicester

15 maggio, Fulham

23 maggio, WOLVERHAMPTON