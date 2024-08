Ufficiale Watford, rinnovo per Ince jr: il figlio dell'ex Inter prolunga con gli Hornets fino al 2026

vedi letture

"Il Watford FC conferma che Tom Ince ha firmato un nuovo contratto con Vicarage Road che sarà valido fino al 2026. Il trentaduenne - si legge sul comunicato apparso sul sito ufficiale degli Hornets - è arrivato al Watford la scorsa estate dopo aver lasciato il Reading e ha collezionato otto presenze da titolare nella sua prima stagione completa con gli Hornet, oltre ad altre 21 presenze dalla panchina.

Ince ha segnato due volte, tra cui un fantastico tiro a effetto in casa contro il West Bromwich Albion a settembre. In questa pre-stagione si è trovato a suo agio nel ruolo di numero 10 e non vede l'ora di sfruttare al meglio questa opportunità questa stagione sotto la guida dell'allenatore Tom Cleverley".

Le parole di Cleverley

"Tom è un giocatore che porta alla nostra squadra non solo abilità tecnica, ma anche un alto livello di QI calcistico", ha detto Cleverley riferendosi all'esperto attaccante. Sono pochissimi i giocatori che vantano un'esperienza così approfondita in questa divisione e non si può sopravvalutare l'importanza di questo fattore.

È un esempio fantastico per i nostri giocatori più giovani e stabilisce standard molto elevati durante gli allenamenti. Sono certo che avrà più opportunità rispetto alla scorsa stagione per dimostrarci perché è sempre stato un giocatore davvero efficace in Championship".