Werder Brema, con la retrocessione via i pezzi migliori: Rashica può partire per 15 milioni

Con la retrocessione del Werder Brema in Bundesliga è probabile il sacrificio di Milot Rashica. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'esterno offensivo kosovaro potrebbe essere ceduto per 15 milioni. Il club anseatico, ricordiamo, è in una situazione economica complicata e dovrà far fronte ad alcune cessioni. 24 anni, in questa stagione Rashica ha raccolto 26 presenze, segnando 3 reti.