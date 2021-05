Werder Brema, preoccupano le finanze. Un bond per evitare il fallimento

vedi letture

Preoccupazione per la situazione finanziaria del Werder Brema, uno dei club più gloriosi del calcio tedesco. Per scongiurare il peggio, riporta il Weiser Kourier, è pronta l'emissione di un bond che potrebbe permettere alla società di recuperare tra i 20 e i 30 milioni di euro. La pandemia da COVID-19 ha reso la situazione. Solo nella prima parte di stagione gli anseatici hanno dovuto far fronte a un deficit di oltre 17 milioni di euro, a seguito delle mancate entrate da botteghino. Fondato nel 1899, il Werder Brema ha vinto il campionato tedesco in quattro occasioni, oltre ad aver alzato la Coppa di Germania per 6 volte mentre in campo europeo ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1992.