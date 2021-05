Werder Brema, rischio penalizzazione a seguito della situazione finanziaria

La precaria situazione finanziaria del Werder Brema potrebbe costare punti in classifica, letali per una squadra in questo momento in piena corsa per evitare la retrocessione. In merito il direttore sportivo Frank Baumann ha dichiarato: "I numeri non sono una sorpresa. Sappiamo di avere una situazione economica molto difficile a causa della pandemia". E circa una possibile decurtazione immediata dei punti Baumann si mostra ottimista: "Sono fiducioso che riusciremo a gestire ogni scenario".