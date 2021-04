Werner fallisce un gol a porta vuota, arriva il passaporto macedone per "ringraziamento"

Negli anni '90 la popolare trasmissione "Mai dire gol" aveva ideato una particolare classifica denominata: "Questo lo segnavo anch'io" che non era altro che una carrellata dei più clamorosi gol falliti che metteva alla berlina gli attaccanti più maldestri della nostra Serie A. Timo Werner ieri sera sarebbe entrato di diritto in questa potenziale hit parade dell'errore/orrore, ovviamente in versione "calcio internazionale". Contro la Macedonia del Nord, sul risultato di 1-1 al 79', il centravanti ha sprecato clamorosamente a porta vuota il pallone del vantaggio, mandando alle ortiche un delizioso assist di Gundogan che si sarà evidentemente pentito di non aver concluso lui direttamente a rete. Per la cronaca sei minuti più tardi Elmas firmerà la rete della storica vittoria dei macedoni, che pone così fine a una striscia di 18 successi consecutivi nelle qualificazioni ai Mondiali della Nationalmannschaft. Una serata storica per il calcio in Macedonia del Nord e i tifosi hanno colto la palla al balzo per ringraziare a modo loro il centravanti tedesco, fornendogli addirittura un passaporto macedone per l'importanza che ha rivestito nella storica notte di Duisburg. Per la serie: oltre il danno, la beffa.