West Bromwich-Arsenal 0-4, le pagelle: Lacazette sontuoso, nel WBA si salva solo Johnstone

vedi letture

Queste le valutazioni di West Bromwich Albion-Arsenal: gara terminata 0-4 per i Gunners.

WEST BROMWICH ALBION-ARSENAL 0-4

Marcatori: 23’ Tierney (A), 29’ Saka (A), 61’, 65’ Lacazette (A)

WEST BROMWICH ALBION

Johnstone 6,5 – L’unico che si salva nel naufragio del West Bromwich. Con alcune parate importanti nell’arco di tutta la gara, rende il passivo meno pesante possibile.

Furlong 4,5 – Partita di grande sofferenza per il terzino destro che, sul gol dello 0-1, si fa saltare due volte da Tierney. Continua a soffrire il rivale londinese anche nel resto del match.

Ajayi 4,5 – Dopo un primo tempo in cui è tra i meno peggio, sbanda vistosamente nella ripresa. Nell’azione del primo gol di Lacazette, prende il palo della sua porta su cross di Saka.

Ivanovic 5 – Non fa valere la sua grande esperienza, facendosi invece saltare con troppa facilità in alcune circostanze. (Dal 66’ Bartley 6 – Entra con il risultato già indirizzato e con i Gunners meno pericolosi nel finale)

O’Shea 5,5 – Si fa vedere qualche volta in avanti, ma sul piano difensivo soffre Bellerin e Saka. Nella ripresa salva sulla linea un tiro di Lacazette.

Phillips 5 – Un’occasione con palla respinta da Leno e poco altro da parte sua. Non migliora nella ripresa. (Dall’82’ Harper s.v.)

Sawyers 5 – Prova insufficiente in fase d’interdizione, con troppi palloni perso nella zona nevralgica del campo.

Gallagher 5,5 – Non si fa notare né in fase di pressing sui portatori di palla avversari né per il suo aiuto alla difesa. Qualcosina in più, almeno sul piano della grinta, nella seconda frazione di gioco.

Diangana 5 – La sua prestazione nel primo tempo risulta al di sotto della sufficienza in entrambe le fasi. (Dal 46’ Austin 5,5 – In una ripresa in cui il West Bromwich affonda ulteriormente, ha un’occasione nel finale e non la sfrutta)

Pereira 5,5 – Il suo contributo tra le linee è pressoché nullo, per come viene ben disinnescato dai centrocampisti avversai. Ad inizio ripresa prende un palo che, in caso di gol, poteva dare nuove speranze alla sua squadra.

Robinson 5,5 – Troppo isolato, fatica ad incidere per i pochi palloni che gli arrivano in area avversaria. Meglio nel secondo tempo, quando viene spostato sul settore sinistro dell’attacco.

ARSENAL

Leno 6 – Partita quasi da spettatore non pagante, eccezion fatta per un paio di situazioni (non troppo pericolose) per tempo.

Bellerin 6,5 – Accompagna con grande costanza l’azione offensiva, provando a farsi notare sia sul piano dei cross che delle conclusioni. (Dal 54’ Maitland Niles 6 – Gioca una fase finale di partita mettendo più sostanza che spinta sulla destra)

Holding 6 – Il centrale difensivo risulta impeccabile a protezione della propria area e, quando si porta in quella avversaria, pericoloso su palla inattiva.

Pablo Marì 6 – Non corre troppi pericoli, facendosi notare quando l’Arsenal imposta da dietro.

Tierney 7 – Vero e proprio moto perpetuo sulla corsia di sinistra. Ha il merito di sbloccare il match, con un destro a giro sul quale Johnstone non può nulla, e di servire a Lacazette il pallone dello 0-4..

Ceballos 6,5 – La mente del centrocampo dei Gunners. Imbecca i giocatori offensivi con lanci continui e precisi.

Xhaka 6,5 – Prevale nettamente nel duello con i dirimpettai biancoblu. Qualità e sostanza a servizio della sua squadra.

Saka 7 – Si conferma sull’ottimo livello delle ultime esibizioni. Segna la rete del raddoppio, finalizzando un’azione avviata da Lacazette e rifinita da Smith Rowe. (Dal 71’ Willian 6 – Entra bene in partita, rendendosi pericoloso nel finale)

Smith Rowe 6,5 – Il talento cresciuto nel vivaio si conferma all’altezza della situazione, fornendo a Saka l’assist per lo 0-2. (Dal 78’ Willock s.v.)

Aubameyang 6,5 – Prosegue nel suo momento non particolarmente prolifico sotto porta, ma si rende utile con l’assist per Tierney nell’azione del secondo gol di Lacazette.

Lacazette 8 – Il mattatore del match. Dopo un primo tempo di grande generosità, in cui gioca spesso spalle alla porta e dà il là all’azione del raddoppio, nella ripresa si scatena segnando due gol.