Ufficiale West Ham, arriva l'esonero per Lopetegui: "Prima parte non in linea con gli obiettivi"

Julen Lopetegui non è più l'allenatore del West Ham. Una notizia che non sorprende perché attesa da ore: "Il West Ham United può confermare che l'allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club, che ha pertanto adottato misure in linea con i propri obiettivi", si legge nel comunicato.

"Il Club può confermare che anche gli assistenti Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, Borja De Alba ed Edu Rubio lasciano con effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Julen e il suo staff per il duro lavoro svolto durante il loro periodo con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro.

È in corso la procedura di nomina del sostituto. Al momento il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni".