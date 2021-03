West Ham-Arsenal 3-3, le pagelle: Rice brilla, Antonio spreca. Lacazette firma la rimonta

vedi letture

WEST HAM-ARSENAL 3-3

Marcatori:: 15' Lingard (W), 17' Bowen (W), 32' Soucek (W), 38' e 82' Lacazette (A), 61' aut. Dawson (A)

WEST HAM

Fabianski 6 - Qualche brivido nelle uscite in presa alta, tra i pali si difende. Trafitto da Lacazette e dal fuoco amico.

Coufal 6 - Dietro balla, meglio quando c'è da attaccare. Partecipa alla fase offensiva sfornando il cross per il 2-0.

Dawson 5 - I palloni alti sono il suo pane quotidiano. Su quelli bassi invece va in grosso affanno, trafiggendo Fabianski.

Diop 6 - Si allunga per togliere dalla rete il tocco morbido di Lacazette. Un salvataggio sulla linea che vale come un gol.

Cresswell 6 - Stakanovista del gruppo, non ha saltato neanche un minuto eppure non sembra accusare la stanchezza.

Soucek 6,5 - Sfiora due volte il suo nono gol, poi lo trova in maniera fortuita con una deviazione che inganna Fabianski.

Rice 7 - Diga davanti alla difesa, sa anche ripartire. Protagonista di una straordinaria galoppata di 70 metri nel finale.

Lingard 7 - Festeggia il ritorno in nazionale con una rete capolavoro, poi la genialata per il raddoppio. Momento magico.

Bowen 6,5 - Sveglio nel ricevere la punizione battuta velocemente da Lingard e battere Leno sul suo palo. (73' Noble sv)

Benrahma 6,5 - Si scambia spesso la posizione con Antonio per non dare punti di riferimento agli avversari. Azione travolgente prima di uscire. (79' Fredericks sv)

Antonio 5,5 - Salta in testa a David Luiz sul terzo gol ma si divora un gol già fatto che avrebbe cambiato il destino del match.

ARSENAL

Leno 5 - Prende tre gol in un tempo e su uno di questi ha gravi responsabilità lasciando il palo scoperto. Non trasmette sicurezza.

Chambers 7 - Confeziona l'assist per Lacazette, propizia l'autorete di Dawson. E rimedia a un pasticciaccio tra Leno e David Luiz.

David Luiz 5 - Sovrastato da Antonio, evidenzia le solite lacune in marcatura. Non si intende con Leno e per poco non finisce male.

Pablo Marì 5 - Torna titolare al centro della difesa ma fa rimpiangere chi lo ha preceduto. Distratto e timoroso in alcune situazioni.

Tierney 6,5 - Sempre dentro la partita, si propone in modo continuativo. Evita il quarto gol con una diagonale provvidenziale

Partey 6 - Lavoro certosino in fase di interdizione. Per la costruzione del gioco le conclusioni in porta meglio rivolgersi altrove.

Xhaka 5 - Passo lento, regia scolastica. Non riesce mai a velocizzare il gioco. (74' Smith Rowe 6 - Partecipa all'assalto finale riempiendo l'area).

Saka 5 - Tanto bravo a inserirsi negli spazi in velocità quanto precipitoso al momento di concludere. (75' Pepè 6,5 - Serve a Lacazette la palla del 3-3 e sfiora due volte il colpo del ko).

Odegaard 6,5 - Sonnecchia per più di mezz'ora poi si sveglia e regala tante buone giocate. Fa partire l'azione che riapre la partita.

Aubameyang 5 - Il grande assente. Un bel ripiegamento difensivo in scivolata è l'unico spunto degno di nota. (81' Martinelli sv)

Lacazette 7,5 - Gran gol alla prima occasione utile, concede il bis pareggiando con una capocciata. Segna e fa giocare bene la squadra. Cosa chiedere di più?