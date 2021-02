West Ham, Moyes: "Ci eravamo meritati almeno i rigori. Buon lavoro dei ragazzi"

David Moyes, tecnico del West Ham, ha commentato la sconfitta rimediata in casa del Manchester United: "I ragazzi hanno fatto un buon lavoro. Nel primo tempo non benissimo, ma poi siamo cresciuti man mano. Peccato per gli infortuni: Ogbonna ha avuto un problema alla caviglia, Diop un bernoccolo in testa. Penso ci fossimo meritati di arrivare almeno ai rigori".