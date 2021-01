West Ham-WBA 2-1, il caso Snodgrass rischia di costare caro a entrambe: gol e highlights

Il West Ham batte il West Bromwich Albion per 2-1 ed è in piena zona Europa League: terzo successo consecutivo per gli hammers che affondano un avversario penultimo e sempre più distante dalla zona salvezza: il Burnley quartultimo è avanti di cinque punti ma i clarets devono recuperare due partite. Una partita che finisce però sotto la lente d'ingrandimento della Premier League per il mancato impiego di Robert Snodgrass da parte del WBA. L'esterno offensivo si era trasferito in questo mese proprio dagli hammers e il tecnico dei baggies Sam Allardyce avrebbe spiegato che la mancata convocazione era figlia di un accordo tra i due club, cosa non consentita da regolamento, per consentire la regolarità della competizione.