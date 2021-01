West Ham-WBA, Snodgrass resta fuori: la Premier indaga su un accordo non consentito tra i club

La Premier League avrebbe aperto un'indagine sul trasferimento di Robert Snodgrass dal West Ham al West Bromwich, dopo che il manager dei Baggies, Sam Allardyce, ha ammesso l'accordo tra i due club per non far giocare il centrocampista nella sfida di oggi contro la sua ex squadra.

Prima della partita al London Stadium, vinta per 2-1 dal West Ham, Allardyce ha parlato della mancata convocazione del giocatore: "C'era un accordo tra i club che gli impedisce di prendere parte alla sfida", ha detto a BT Sport . "Potevamo concludere l'affare solo con quell'accordo." Un accordo che però potrebbe violare i regolamenti della Premier League, in particolare la regola I7 che afferma: "Nessun club stipulerà un contratto che consenta a qualsiasi altra parte di quel contratto di acquisire la capacità di influenzare le sue politiche o le prestazioni della sua squadra nelle partite".