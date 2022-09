Importante innesto per l'Heart of Midlothian, formazione che la Fiorentina affronterà nel girone di Conference League. Il club scozzese ha annunciato di aver ingaggiato lo svincolato Robert Snodgrass, 34enne esterno offensivo che ha giocato con West Ham e Aston Villa.

Heart of Midlothian is delighted to confirm the signing of Robert Snodgrass @robsnodgrass7

— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) September 6, 2022