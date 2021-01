Wijnaldum tira la corda col Liverpool. Il Barça spera ma non vuole coprirlo d'oro

vedi letture

Georginio Wijnaldum è in scadenza con il Liverpool e ora riflette su quella che potrebbe essere l'ultima occasione per firmare un contratto importante. A 30 anni, il centrocampista olandese sembrerebbe intenzionato a restare in Inghilterra ma avrebbe anche espresso la volontà di equiparare il suo stipendio a quello dei calciatori più pagati della squadra, un "onore" che per il momento i Reds non vogliono concedere.

In questo contesto, tra crisi finanziaria e rinnovi bloccati, potrebbe inserirsi il Barcellona, che è interessato al giocatore da molto tempo e che potrebbe giocarsi la carta Koeman. Tenendo conto dell'attuale situazione economica del club, sembra scontato pensare che l'acquisto di un giocatore a parametro zero possa essere fattibile. La richiesta salariale, tuttavia, potrebbe spaventare anche i blaugrana. Lo riporta As.