Ufficiale Wolverhampton, arrivo last minute dal Brasile: ingaggiato André dal Fluminense

"Il Wolverhampton ha completato l'acquisto, entro la scadenza del termine, del centrocampista brasiliano André dal Fluminense. Il 23enne diventa il quarto brasiliano del club e segue un percorso simile a quello di Joao Gomes e Pedro Lima, passando direttamente dalla loro nazione d'origine ai Wolves e alla Premier League.

Centrocampista difensivo fisico, amante dei contrasti, André ha iniziato il suo percorso con il Fluminense all'età di 12 anni e, dopo aver progredito nel sistema, ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore sette anni dopo.

Nella stagione successiva, che si è svolta fino all'anno solare 2021, Andre si è fatto conoscere nel calcio professionistico, affermandosi come titolare e segnando il primo gol in carriera: un gol decisivo in extremis contro i rivali locali del Flamengo, in cui militava Joao Gomes.

Nel 2023 è arrivato in finale di Copa Libertadores, la Champions League sudamericana, dove il Fluminense ha sollevato il trofeo per la prima volta a spese del Boca Juniors, il che lo ha portato a partecipare alla Coppa del Mondo per club contro il Manchester City.

Dopo quel successo, André e il Fluminense si sono aggiudicati la Recopa Sudamericana, la Supercoppa sudamericana, insieme a due titoli del Taca Guanabara e due successi del Campeonato Carioca, il che significa che il centrocampista lascia il Brasile con sei riconoscimenti al suo attivo.

Il successo con il Fluminense gli ha naturalmente portato a giocare con il Brasile: la prima delle sue cinque presenze fino ad oggi è arrivata contro il Senegal nel 2023, anche se un infortunio gli ha negato un posto nella squadra della Copa America durante l'estate.

André lascia il Fluminense con 197 presenze all'attivo, l'ultima delle quali risale alla vittoria per 2-0 contro il Clube Atletico Mineiro domenica, il che significa che arriva al Molineux in forma smagliante e pronto a scendere in campo".