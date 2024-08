Ufficiale Wolverhampton, ceduto lo zimbabwiano Chirewa al Derby fino a fine stagione

vedi letture

Tawanda Blessing Chirewa è pronto per cominciare una nuova avventura. Il centrocampista nato a Chelmsford ma di origini dello Zimbabwe (2 presenze e un gol in nazionale) si trasferisce in prestito al Derby County fino al termine della stagione.

Vent'anni, di proprietà del Wolverhampton, Chirewa è cresciuto nel settore giovanile dell'Ipswich, che nell'estate del 2023 non è riuscito a rinnovargli il contatto. Da qui la firma con i Wolves, con cui ha disputato 8 partite in Premier League e 2 in FA Cup.