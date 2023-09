Tawanda Chirewa è un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il 19enne centrocampista arriva dall'Ipswich Town e sarà per il momento agli ordini di James Collins nella formazione Under-21.

Chirewa ha fatto il suo debutto in prima squadra con l'Ipswich nel novembre 2019. È diventato il secondo giocatore più giovane a giocare per i Tractor Boys, dietro Connor Wickham, all'età di soli 16 anni e 31 giorni. Nel 2020 ha firmato il suo primo contratto da professionista; adesso si trasferisce a casa dei Lupi, con cui ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Welcome to Wolves, Tawanda Chirewa 🤝

The midfielder arrives from @IpswichTown and will join our under-21 ranks.

🎓✍️

— Wolves Academy (@WolvesAcademy) September 18, 2023