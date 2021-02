Zidane preoccupato per l'infortunio di Benzema: "Domani è out, la prossima settimana vedremo"

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid. Tanti gli argomenti trattati dal tecnico francese, che ha dato notizie sulle condizioni di Karim Benzema: "Domani non ci sarà. Ha qualche fastidio, vedremo per la prossima settimana. Ovviamente per noi è importantissimo".

Testa al Valladolid: "Questo è chiaro. Sbaglieremmo se pensassimo solo a mercoledì. Veniamo da un'ottima settimana e la cosa più importante è continuare su questa strada".

La prestazione di Mbappé al Camp Nou: "Guardo tutte le partite e mi diverto quando vedo belle giocate, come tutti i tifosi. Non mi sorprende, lo conosco, ma mi interessa di più quello che faremo domani. Lui e Haaland eredi di Messi e Ronaldo? Sono fortissimi, come anche Neymar. Sono giovani, il presente e il futuro di questo sport. Chi preferisco tra i due? Nessuno, mi piace solo guardare i bravi giocatori".

Rinnovi e mercato: "Prima dobbiamo pensare ai rinnovi, poi a chi potrà venire a luglio. Lavoriamo giorno per giorno, si fanno le cose insieme".

Il campionato spagnolo in crisi: "Non credo, è ancora un torneo competitivo. Chiunque può vincere, non ci sono partite facili".

Gli infortuni: "Vogliamo evitare che ne arrivino altri, ma i fattori sono tanti e ultimamente sono stati tutti sfavorevoli. Oggi dobbiamo essere pazienti con Benzema e dare il massimo. Poi speriamo di recuperare qualcuno".

Rimonta possibile: "Ci sono ancora 45 punti a disposizione, dobbiamo concentrarci sulle nostre partite e non pensare alle altre squadre".