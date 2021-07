Bragonzi sulle tracce di Glionna: dopo Juve ed Hellas c'è l'Empoli. Per spiccare il volo

Dopo Benedetta Glionna l'Empoli ci riprova e nella giornata di ieri ha chiuso con la Juventus per l'arrivo di quella che sembra essere l'erede dell'attaccante classe '99 appena passata alla Roma. Si tratta di Asia Bragonzi, classe 2001, che sta ripercorrendo i passi della collega: la Juventus – che ne detiene il cartellino – poi il prestito all'Hellas Verona e successivamente quello all'Empoli. Senza dimenticare che sia Glionna sia Bragonzi sono state premiate con il Golden Girl da Tuttosport.

Anche se il ruolo è lo stesso, quello di attaccante, diverso è il modo di interpretarlo: Glionna è più un'ala che può giocare anche da seconda punta, mentre Bragonzi è una prima punta come dimostrato nella passata stagione quando in gialloblù si è caricata sulle spalle il peso di tutto il reparto offensivo. Ma i numeri sono simili: a Verona la prima ha infatti segnato cinque reti in sedici presenze, mentre per la seconda le reti sono state sei in quindici presenze. Diversa invece la storia in bianconero dove Glionna ha avuto più possibilità (37 presenze condite da ben 13 reti) rispetto a Bragonzi (sopo quattro presenze senza reti).

Ora per l'ultima Golden Girl ci sarà la prova Empoli, un club abile a lanciare le giovani – basti vedere l'annata appena andata in archivio – dove Glionna è andata in doppia cifra raddoppiando i gol segnati in Veneto a fronte di solo due gare in più giocate. La doppia cifra sarà l'obiettivo anche di Bragonzi: ci spera l'Empoli, ci spera la ragazza e ci spera anche la Juventus che potrebbe trovarsi fra un altro un rinforzo per l'attacco giovane e a costo zero.