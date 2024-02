Ufficiale Colpaccio del Bayern Monaco per l'estate: arriva Lena Oberdorf dal Wolfsburg

Il Bayern Monaco ha piazzato un grande colpo in vista della prossima estate prelevando uno dei migliori talenti della scuola tedesca: il club bavarese ha infatti annunciato l’acquisto dal Wolfsburg di Lena Oberdorf, classe 2001, che ha firmato un contratto fino al 2028. Oberdorf vanta 44 partite internazionali con la maglia della Germania, con cui si è laureata vicecampione d’Europa nel 2022 venendo votata come migliore giovane della competizione.

Queste le prime parole di Oberdorf: “Ho avuto buone conversazioni con l’allenatore Alexander Straus e la capo dipartimento Bianca Rech, mi è piaciuta molto la visione del club su ciò che vuole ottenere nei prossimi anni. - spiega la centrocampista - Mi è stato anche mostrato dove risiede il mio potenziale e cos'altro si può ottenere da me. Non penso di essere ancora una giocatrice completo, ma voglio arrivarci. Continuerò a dare tutto per il Wolfsburg fino all’estate e poi non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida”.