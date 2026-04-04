Colpo salvezza per il Parma: 2-0 alla Ternana. Si chiude la giornata di Serie A Women

Colpo salvezza del Parma nell’ultima gara della diciottesima giornata di Serie A Women. La squadra ducale infatti fa suo lo scontro diretto contro la Ternana Women e mette la freccia in classifica superando sia le umbre sia il Sassuolo e portandosi così a +6 dal Genoa ultimo quando mancano solo quattro giornate alla fine. Il Parma sblocca subito la gara con Rabot dopo un minuto, fallisce un calcio di rigore nel primo tempo con Uffren e chiude i giochi al 76° grazie a un’autorete di Vigilucci.

Il campionato ora si fermerà per un paio di settimane per dare spazio alle gare dell’Italia di Andrea Soncin impegnata nelle qualificazioni per il Mondiale 2027 con in programma le sfide esterne con Danimarca e Serbia.

SERIE A WOMEN, 18ª GIORNATA

Venerdì 3 aprile

Sassuolo-Milan 0-3

30’ e 61’ Stokic, 87’ Kyvag

Roma-Como Women 4-3

26’ e 28’ Haavi (R), 21’ Chidiac (C), 41’ Nischler (C), 45’ aut. Heatley (C ), 46’ Viens (R), 54’ Pilgrim (R)

Sabato 4 aprile

Napoli Women-Genoa 4-1

5’ Kozak (N), 34’, 77’ e 83’ Floe (N), 90’+2’ Sondergaard (G)

Fiorentina-Juventus 1-2

13’ Thomas (J), 39’ Ormasdottir (F), 58’ Salvai (J)

Inter-Lazio 5-2

3’ rig. Wullaert (I), 24’ Magull (I), 26’ Detruyer (I), 52’ Le Bihan (L), 57’ Oliviero (L), 80’ Tomaselli (I), 90’+1’ Glionna (I)

Parma-Ternana Women 2-0

1’ Rabot, 76’ aut. Vigilucci

Classifica della Serie A Women - Roma 43, Inter 37, Juventus 32, Napoli Women 29, Milan 28, Lazio 27, Fiorentina 26, Como Women 25, Parma 15, Sassuolo 13, Ternana Women 13, Genoa 9