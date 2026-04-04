Lazio, Daniel Maldini: "Veniamo da un momento super positivo. Obiettivi? Ce li poniamo sempre"

L'attaccante biancoceleste Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d'inizio del match casalingo contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: “Veniamo da un momento super positivo, l’unica pecca è che c’è stata la pausa di mezzo che ha interrotto il momento. Siamo contenti e oggi dimostreremo di fare bene”.

Sull'obiettivo della Lazio: "Ci poniamo sempre obiettivi. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, cerchiamo di fare il meglio e vediamo come andrà a finire".

Sul ruolo di centravanti: "È diverso da quello che ho sempre fatto, ma con il gioco del mister mi trovo molto bene".