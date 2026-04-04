Lazio, Daniel Maldini: "Veniamo da un momento super positivo. Obiettivi? Ce li poniamo sempre"
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L'attaccante biancoceleste Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d'inizio del match casalingo contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: “Veniamo da un momento super positivo, l’unica pecca è che c’è stata la pausa di mezzo che ha interrotto il momento. Siamo contenti e oggi dimostreremo di fare bene”.
Sull'obiettivo della Lazio: "Ci poniamo sempre obiettivi. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, cerchiamo di fare il meglio e vediamo come andrà a finire".
Sul ruolo di centravanti: "È diverso da quello che ho sempre fatto, ma con il gioco del mister mi trovo molto bene".
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