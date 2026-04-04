Live TMW Fiorentina, Vanoli fa notare: "Quante volte abbiamo perso giocando bene?"

È terminata la seconda sfida di questa 31^ giornata di Serie A fra Hellas Verona e Fiorentina: allo stadio Bentegodi è stato decisivo un destro di Nicolò Fagioli all'82'. Il tecnico viola, Paolo Vanoli, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

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Ore 20.32 inizia la conferenza stampa

Si vede la luce in fondo al tunnel?

"Avevamo fatto un mese con prestazioni ottime fino all'Inter. È stato difficile preparare questa sfida, volevamo recuperare qualche infortunato, invece si è fermato qualcun altro. Con gente come Brescianini che non era al meglio, ma mi ha dato la disponibilità e alcuni Nazionali giù di morale. Faccio i complimenti al Verona che ha fatto un'ottima prestazioni, le sfide dopo la sosta sono importanti da vincere se vogliamo crescere, so quanto sia difficile vincere in questo campo".

Oggi è contento solo del risultato? La giustificazione sono gli assenti?

"A volte in una partita così importante i punti contano più dell'estetica. Però dobbiamo essere consapevoli che questa partita abbia tante spiegazioni. Gli assenti fanno parte di queste spiegazioni, così come le difficoltà nel preparare questa partita. Anche per questo sono contento, perché sono uscite l'anima e lo spirito della squadra. Quante prestazioni abbiamo fatto bene senza portare a casa punti? Come anche con il Verona all'andata. Nonostante queste fatiche ora abbiamo la Conference, speriamo di recuperare qualche giocatore".

Kean come sta? Spesso esce zoppicando, va gestito per tutto l'anno?

"Ha sempre dato disponibilità. Quando c'è un problema, il calcio poi lo prendi sempre in quel punto (ride, n.d.r.). Sta gestendo questo problema, quando prende una botta il dolore si accentua e fa fatica a correre. Prima della Nazionale era in netta crescita, sappiamo che dobbiamo gestirlo. Se ci sarà in Conference? Spero di sì".

Sammarco ha parlato di episodio arbitrale grave.

"A volte ci sono episodi a favore, altre contro. Indipendentemente da questo episodio Fagioli ha tirato bene dal limite stavolta (sorride, n,d,r,), una cosa che cercavamo. Continuavo ad dirgli che quello è lo spazio da cercare contro una squadra che gioca con il 3-5-2".

Solomon che fine ha fatto?

"Sugli infortunati è stato fatto un comunicato, parlo solo di Dodo sul quale mi sono preso la responsabilità io: voleva esserci a tutti i costi, ho voluto fermarlo perché si era fermato nell'ultimo allenamento prima di una sosta precedente e poi aveva saltato per questo una partita. Allora aveva recuperato per la Juventus dopo la sosta, giocando 45 minuti per poi saltare quella dopp. Gli ho parlato e gli ho detto: il problema è lo stesso, non voglio rifare lo stesso errore, così ti avrò giovedì".

Ore 20.42 finisce la conferenza