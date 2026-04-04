Cuesta: "Abbiamo insistito sui nostri punti di forza. Bernabé è un gran lavoratore"

Il Parma torna in campo dopo la sosta, con l'obiettivo di cancellare le brutte sconfitte contro Torino e Cremonese. Servono gli ultimi punti per bissare la salvezza e per farlo bisogna portare a casa il risultato dall'Olimpico. Queste le parole di mister Carlos Cuesta nel pre-gara ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto tempo per lavorare e tornare ad incidere tanto sui punti di forza ed evolvere aspetti del gioco che sono importanti per le prossime settimane e soprattutto per la partita di oggi".

Cosa ha di speciale Bernabé?

"In primis la capacità di lavoro, è un grandissimo lavoratore in fase di possesso e non possesso. Poi mette la sua qualità al servizio dei compagni per renderli migliori e della squadra per incidere in un modo molto positivo. Aiuta a costruire, a ricevere in zone avanzate per gol e assist, ci aspettiamo che possa esser nella sua versione migliore".

Avete riflettuto su quale potrebbe esser la quota salvezza?

"No, proviamo ad esprimerci al nostro massimo, vogliamo evolverci e migliorare. Oggi vogliamo fare una grande prestazione che ci porti al risultato".