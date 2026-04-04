Palermo-Avellino, i convocati di Ballardini: out Reale per un problema muscolare
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In vista del match tra Palermo ed Avellino, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico irpino Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi
Difensori: Missori, Sala, Izzo, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani
Centrocampisti: Palmiero, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Insigne
Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra.
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