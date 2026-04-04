Frosinone-Padova, diramata la lista dei convocati di Breda: recupra Bortolussi

Il tecnico del Padova Roberto Breda ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Frosinone. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Harder, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Lasagna, Seghetti

Breda aveva parlato così delle possibili assenze:

Papu sappiamo che non giocherà. Sgarbi e Harder come stanno invece?

Entrambi sono in gruppo da inizio settimana, domani vedrò che scelte fare ma stanno bene. Devo decidere in base a tanti aspetti.

Per quanto riguarda il portiere invece? Sorrentino e Fortin sono entrambi possibili titolari?

Sono entrambi molto forti, il ruolo del portiere è un ruolo particolare ma vorrei allargare il discorso a tutto il gruppo. Oggi il bene comune è ciò che conta, queste partite non si vincono in 11 ma in 16, chi entra deve fare la differenza. Detto ciò, non manca molto alla fine, solo sei partite, ma chiunque deve confermare il proprio posto se era un titolare, e invece per chi ha giocato meno deve mettermi in difficoltà nelle scelte. Avremo altre 5 partite da fare dopo questa e il gruppo dovrà essere sempre al primo posto. Un giocatore con la giusta mentalità deve mettere davanti a tutto il gruppo.

Ci ha detto che Harder e Sgarbi tornano, ma Bortolussi? Barreca? Gli altri assenti?

Recupera Bortolussi che con me ha saltato solo un allenamento, gli altri sono tutti ancora fuori perché in questa fase della stagione può giocare solo chi sta al 100%.