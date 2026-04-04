Serie C, 35ª giornata: Trento decisivo nel finale, vincono Ravenna e Bra
Si sono concluse le gare della 35ª giornata di Serie C con fischio d’inizio alle 17:30, tra risultati pesanti e diversi pareggi nei gironi A e B. Nel Serie C Girone A, colpo del Trento che batte l’Alcione Milano grazie a un rigore trasformato da Capone nei minuti finali, precisamente a due minuti dal 90’. Un successo pesantissimo arrivato allo scadere.
Nel Girone B si registrano due vittorie interne e due pareggi. Il Bra supera 2-1 il Forlì, mentre il Ravenna batte il Pineto grazie alla rete di Fischnaller. Pareggi invece nelle altre due sfide: 1-1 tra Guidonia Montecelio e Ternana, con gol di Majer e Tessiore, e spettacolare 2-2 tra Perugia e Juventus Next Gen. In quest’ultima gara i bianconeri vengono raggiunti due volte, con le reti di Montevago e Ladinetti da una parte e Anghelè e Guerra dall’altra.
35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE A
Venerdì 3 aprile
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ rig. Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ rig. Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Sabato 4 aprile
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' rig. Capone
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Patria-Triestina
Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese
Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82**, Brescia 63**, Lecco 60**, Trento 58, Renate 57**, Cittadella 56**, Alcione Milano 51, Lumezzane 49**, Giana Erminio 45, Inter U23 45, AlbinoLeffe 44, Novara 44**, Arzignano Valchiampo 44**, Pro Vercelli 43**, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8
N.B. - * una gara in meno ** una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Venerdì 3 aprile
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45’+3’ Marchesi, 45’+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Sabato 4 aprile
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana 1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ore 20.30 – Ascoli-Vis Pesaro
Riposa: Torres
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 68*, Ravenna 67, Campobasso 52, Pineto 49, Pianese 45, Juventus Next Gen 45, Gubbio 43, Vis Pesaro 43*, Ternana 44*, Livorno 40***, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Forlì 36, Perugia 36, Torres 34, Sambenedettese 31***, Bra 30, Pontedera 20
N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
*** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 4 aprile
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Ore 20.30 – Cavese-Casertana
Lunedì 6 aprile
Ore 12.30 – Giugliano-Crotone
Ore 12.30 – Sorrento-Team Altamura
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Latina
Ore 14.30 – Casarano-Potenza
Ore 14.30 – Catania-Picerno
Ore 14.30 – Salernitana-Benevento (diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Salernitana 60, Casertana 59, Crotone 55, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 38, Cavese 36,** Latina 35, Sorrento 34, Picerno 33, Giugliano 31, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*
N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
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