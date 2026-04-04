Lazio, Sarri: "Abbiamo fuori chi proprio non doveva infortunarsi. L'Olimpico così è triste"

La Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva contro il Parma, nonostante i tanti infortuni. L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la sfida ai microfoni di DAZN:

Su cosa avete lavorato durante la sosta?

"I quindici giorni delle nazionali sono un calvario, abbiamo avuto una decina di giocatori in nazionale, sette infortunati, il lavoro è stato molto relativo e con pochi giocatori".

Com'è l'atmosfera nello spogliatoio?

"L'atmosfera sembra buona, l'inerzia positiva che avevamo è stata interrotta dalla sosta, non è automatico pensare che possa continuare, ce la dobbiamo conquistare nuovamente".

Peggio gli infortuni o l'Olimpico semi-vuoto?

"Sono due problematiche enormi, se ad inizio stagione ci avessero chiesto chi non doveva proprio infortunarsi, avremmo fatto il nome dei giocatori fuori adesso. L'Olimpico semi-vuoto è triste".