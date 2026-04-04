Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"

Ancora protagonista con l’Inter Women, Marie Detruyer ha messo la sua firma anche nel successo per 5-2 contro la Lazio, confermando il suo ottimo momento di forma con una rete di pregevole fattura.

Nel post partita ai microfoni di Inter TV, la centrocampista belga ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È una vittoria importante dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Roma. Abbiamo mostrato resilienza e mentalità, soprattutto nei primi 30 minuti in cui abbiamo giocato benissimo”.

Detruyer ha poi sottolineato la forza del gruppo nerazzurro: “Le tre reti nel primo tempo dimostrano l’attitudine di questa squadra. Ognuna di noi è fondamentale per il gruppo e questo si vede in campo”.

Guardando al percorso stagionale, la giocatrice ha evidenziato i progressi costanti: “Stiamo migliorando partita dopo partita, lo si vede anche negli allenamenti. Siamo in grande forma e vogliamo continuare così”.

Infine, una soddisfazione personale: “Sono felice per il gol, voglio aiutare la squadra il più possibile”.